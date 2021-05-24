تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.47% إلى مستوى 10760 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.89%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.68%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 55.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 50.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 4.8 مليون جينه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في بداية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.75%، إلى مستوى 10812 نقطة.