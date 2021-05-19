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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:18 ص الأربعاء 19 مايو 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.
البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفراولة بين 3 و5 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات

أسعار الخضر سوق العبور الطماطم الفاصوليا البطاطس الملوخية

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