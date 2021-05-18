أسعار الذهب في مصر تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكان سعر الجرام في السوق المحلي قفز اليوم 5 جنيهات في تعاملات الصباح، ليصبح إجمالي الزيادة 6 جنيهات على مدار اليوم.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 801 جنيه مقابل 800 جنيه، في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 687 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 915 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6408 جنيهات.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 0.98 دولار في الأوقية بنسبة هبوط طفيفة بلغت 0.05%؛ ليسجل سعر الأوقية 1865.9 دولار، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.