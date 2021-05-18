أسعار البترول تصل لأعلى مستوى في شهرين بعد فتح اقتصادات أوروبا وأمريكا (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار البترول لأعلى مستوى لها في نحو شهرين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية.

وتجاوز سعر برميل خام البترول برنت مستوى 70 دولارا خلال تعاملات اليوم وذلك لأول مرة منذ 15 مارس الماضي، حيث عوضت توقعات تعافي الطلب بعد إعادة فتح الاقتصادات الأوروبية والأمريكية المخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، وفقا لوكالة رويترز.

وأعادت الحكومة فتح الاقتصاد البريطاني أمس الاثنين، وبدأت أوروبا في إعادة فتح المدن والشواطئ، كما استمرت الحالات الجديدة في الولايات المتحدة في الانخفاض، ورفعت نيويورك شرط ارتداء الكمامة للأشخاص الذين تم تطعيمهم.

ووفقا لرويترز، قال تاماس فارجا من شركة بي في إم للسمسرة: "الاقتصادات تتجه مرة أخرى نحو الارتفاع.. النشوة تنعكس في الاعتقاد العام بأن الانتعاش الاقتصادي سيقترن بانتعاش الطلب على النفط".

وقالت رويترز إن المكاسب الأخيرة لأسعار البترول مع الوصول إلى 70 دولارا للبرميل تشير إلى تسجيل خام برنت نسبة ارتفاع 35% هذا العام، مدعوما بتخفيض الإمدادات من منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول وحلفائها.

وقال جيفري هالي المحلل لدى "أواندا" للسمسرة: "الارتفاع إلى 70 دولارا من شأنه أن يؤدي إلى عمليات شراء أكثر انتظاما ويرى أنه يتقدم إلى 71.5 دولار للبرميل بسرعة كبيرة".

ويتناقض التقدم الأوروبي والأمريكي في المعركة ضد الوباء مع الوضع في آسيا، مما يحد من ارتفاع أسعار النفط.

وأعادت سنغافورة وتايوان إجراءات الإغلاق، وشهدت الهند انخفاضا في الطلب على الوقود بعد قيود للحد من الإصابات، وفقا للوكالة.

كما يحد من ارتفاع النفط احتمال إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي من شأنه أن يسمح للدولة الفارسية باستئناف الصادرات بالكامل من البترول.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت خلال الشهرين الأخيرين بحسب بيانات وكالة رويترز.