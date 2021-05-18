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تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:24 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بين 50 قرشا وجنيه، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأمس.

بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 1.5 و2.8 جنيه.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور البطاطس الطماطم

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