شراء "الشبكة" ينعش مبيعات الذهب قبل عيد الفطر

كتبت- دينا خالد:

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك زيادة في الإقبال على شراء الذهب على الرغم من ارتفاع أسعاره خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح واصف، لمصراوي، أن الإقبال على المشغولات الذهبية ارتفع بنحو 30%، نتيجة اقتراب عيد الفطر وهو موسم لحفلات الخطوبة والأفراح.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب يحفز المقبلين على الخطوبة على شراء الشبكة في وقتٍ مبكر قبل أن ترتفع الأسعار أكثر من ذلك، على عكس الهبوط المستمر لأسعار الذهب الذي يجعل المواطنين يؤجلون الشراء.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قائلاً إن هناك إقبال ملحوظ على شراء الذهب مع اقتراب عيد الفطر فهو موسم تقديم الشبكة والخطوبات وفقا للعادات.

وأضاف نجيب، أن متوسط سعر الشبكة يبدأ من 7 آلاف جنيه مكونة من دبلة وخاتم، وأشار إلى أن الإقبال الأكبر على عيار 18 والأطقم الخفيفة.

وأوضح نجيب، أنه على الرغم من ارتفاع الذهب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن سعره يظل جذابا مقارنة بمستويات سابقة حيث وصل سعر الجرام 900 جنيهاً.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 972 جنيهًا وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 905 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بنحو جنيهين في السوق المحلي بالأمس.