أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بجلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة بلغ سعر أوقية الذهب 1835.02 دولار في الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات الجمعة الماضية 1736.7 دولار.