أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

10:11 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بجلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة بلغ سعر أوقية الذهب 1835.02 دولار في الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات الجمعة الماضية 1736.7 دولار.

أسعار الذهب العالمي أسعار الذهب الذهب دولار

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