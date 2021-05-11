أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بجلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة بلغ سعر أوقية الذهب 1835.02 دولار في الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات الجمعة الماضية 1736.7 دولار.
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