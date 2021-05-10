البورصة تعلن إجازة عيد الفطر المبارك

11:50 ص الإثنين 10 مايو 2021
البورصة تعلن إجازة عيد الفطر المبارك

البورصة المصرية

كتبت شيماء حفظي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام تبدأ الأربعاء المقبل.

وقالت البورصة في بيان اليوم الاثنين، إنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، إجازة رسمية في البورصة المصرية.

وأضاف البيان أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وكانت الحكومة أعلنت إجازة عيد الفطر لمدة خمسة أيام من الأربعاء المقبل وحتى الأحد.

البورصة عيد الفطر إجازة عيد الفطر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158943985

    عدد المصابين

  • 136434512

    عدد المتعافين

  • 3305950

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:موعد والقناة الناقلة ومعلق قمة الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا