البورصة تعلن إجازة عيد الفطر المبارك
كتبت شيماء حفظي:
أعلنت إدارة البورصة المصرية إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام تبدأ الأربعاء المقبل.
وقالت البورصة في بيان اليوم الاثنين، إنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، إجازة رسمية في البورصة المصرية.
وأضاف البيان أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.
وكانت الحكومة أعلنت إجازة عيد الفطر لمدة خمسة أيام من الأربعاء المقبل وحتى الأحد.
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