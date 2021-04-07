تراجع البلطي والجمبري..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا بين 60 و75 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.