البورصة تهبط 1.4% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 1.4% إلى مستوى 10417 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 16.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 12.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 3.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10564 نقطة.