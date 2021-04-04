الضرائب: تلقينا 110.2 ألف مكالمة بموسم تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مركز الاتصالات المتكامل قام بدور هام خلال موسم الإقرارات الضريبية، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات الواردة والصادرة خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 مارس 2021 حوالي 110186 مكالمة على الخط الساخن (16395).

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أضاف عبد القادر أن العاملين بالمركز قدموا كل جهودهم في سبيل إنجاح موسم الإقرارات الضريبية، حيث تم تدريب كافة العاملين على الرد على استفسارات الممولين وتم إمدادهم بالمواد العلمية الخاصة بذلك.

وأشار إلى أنه تم أيضا إرسال رسائل نصية إلى المجتمع الضريبي بشأن مواعيد الالتزامات الضريبية مثل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية ونهاية المهلة القانونية، مشيرا إلى أنه تم كذلك إرسال رسائل نصية بمواعيد عقد الندوات الخاصة بالمنظومة الإلكترونية التي تنظمها وحدة الإعلام بالمصلحة.

وكذلك تم استقبال طلبات الممولين للحصول على دورات تدريبية تم تنظيمها بالتعاون مع قطاع التدريب الضريبي بالمصلحة، وفقا لرضا عبد القادر.

وبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أول يناير الماضي، وانتهى يوم الأربعاء الماضي 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بينما سيظل مستمرا إلى نهاية أبريل الجاري بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى.

وأشارت سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، إلى توفير مصلحة الضرائب كافة وسائل الدعم الفني للممولين، سواء من خلال مبادرة توفير سيارات متنقلة تجوب محافظات الجمهورية لتقديم الدعم للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا ، مثل محافظات كفر الشيخ وبورسعيد وأسيوط والمنيا.

وذكرت أن فكرة تقديم الدعم الفني للممولين من خلال السيارات المتنقلة انطلقت لمساعدة الممولين البسطاء الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا هذا العام، قائلة إن فرق الدعم الفني التي تجوب هذه المحافظات لاقت قبولًا كبيرًا، حيث وصلت إلى صغار الممولين بمحلات البقالة، والجزارة، والملابس الجاهزة، وغيرها.

كما أشارت سناء عبد المنعم إلى تواجد فرق للدعم الفني المجاني في 227 مأمورية، و29 فرعا للحاسب الآلي، بالإضافة إلى افتتاح 20 منفذا بقاعة الخزانة العامة.

وأوضح محمد عبد الصمد، رئيس قطاع التدريب، أن قطاع التدريب نظمت 639 ندوة لـ 16 ألف و956 ممولا، وذلك بمراكز التدريب المنتشرة في جميع المحافظات، خلال موسم الإقرارات الضريبية، تم خلالها تقديم التوعية والتدريب للممولين بكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.

وأكد قيام قطاع التدريب قبل وأثناء موسم الإقرارات بتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعاملين لتقديم التوعية والتدريب للممولين من خلال تنظيم 694 ندوة للعاملين تم خلالها تدريب 9 آلاف و500 دارس من العاملين بالمصلحة.

وقالت مها علي، رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، إن إعلام مصلحة الضرائب قام بدور بارز في نشر كل ما هو جديد بالمنظومة الضريبية من خلال البيانات الصحفية التي تقوم بإرسالها إلى كافة الصحف، وكذلك ظهور قيادات المصلحة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختلفة لتوضيح الأمور الضريبية، والرد على المداخلات الهاتفية.

وأضافت أنه تم أيضا نشر كافة الأخبار والأحداث التي تنظمها المصلحة من ندوات ولقاءات على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بالإضافة إلى نشر الأدلة المختلفة سواء عن منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية السابقة أو المنظومة الجديدة، وكذلك يتم نشر الوعي الضريبي من خلال الصفحة الرسمية لها على الفيسبوك.

وذكرت مها علي أنه تم عمل ونشر العديد من فيديوهات التوعية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا لكل من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية على قناة اليوتيوب الرسمية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

وأشارت إلى عقد ندوات أون لاين عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية يوميًا يسمح للممول حضورها والاستفادة منها ويتم الإعلان عن هذه الندوات عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة أو من خلال مركز الاتصالات المتكامل.