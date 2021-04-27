مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.62%، إلى مستوى 10591 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 76.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 24 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 100.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.74%، إلى مستوى 10525 نقطة.