تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم سجل 780 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6240 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف 0.19 سنتا في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.01%؛ ليسجل سعر الأوقية 1781.6 دولار، في الساعة 12:24 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.