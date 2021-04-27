تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:29 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم سجل 780 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6240 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف 0.19 سنتا في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.01%؛ ليسجل سعر الأوقية 1781.6 دولار، في الساعة 12:24 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب جرام الذهب الذهب اليوم

الخبر التالى:

وزارة التضامن تحذر من رسائل هاتفية تستهدف استغلال بيانات المواطنين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس عن إمكانية تطبيق حظر التجوال: حياة المواطن أولوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا