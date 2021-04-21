تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 10618 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.71%، إلى مستوى 10620 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
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