تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:20 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 10618 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.71%، إلى مستوى 10620 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

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