البورصة تقفز 2% بعد ساعة من بداية تداولات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بعد ساعة من بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 2% إلى مستوى 10345 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.45%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.36%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 3.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 2.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 6.3 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن البورصة المصرية ارتفعت بهذا المستوى بعد ساعة من بداية التداولات تأثرا بصعود سهم التجاري الدولي بنسبة 3.7%.

وأضاف النمر، أن السبب وراء ارتفاع سهم التجاري الدولي يرجع إلى حدوث هبوط لسعر السهم خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له منذ بداية أزمة كورونا، مما دفع المستثمرين إلى اقتناص الفرصة وشراء السهم مما أدى إلى صعوده مع جلسة اليوم الأحد.

وبحسب بيانات البورصة، فإن سهم التجاري الدولي الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي حيث يمثل نسبة 35.7% من EGX30.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.27%، إلى مستوى 10143 نقطة.