مشتريات عربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.27% إلى مستوى 10143 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 64.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 36.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 27.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.85%، إلى مستوى 10115 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب، وذلك للجلسة الثانية على التوالي.