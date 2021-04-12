تعرف على مواعيد عمل فروع شركات المحمول والإنترنت خلال شهر رمضان
كتب- علاء حجاج:
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:
قبل الإفطار:
• طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً.
• يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً.
بعد الإفطار:
• طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.
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