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تعرف على مواعيد عمل فروع شركات المحمول والإنترنت خلال شهر رمضان

02:59 م الإثنين 12 أبريل 2021
تعرف على مواعيد عمل فروع شركات المحمول والإنترنت خلال شهر رمضان

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

قبل الإفطار:

• طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً.

• يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً.

بعد الإفطار:

• طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت شهر رمضان خدمات الاتصالات

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