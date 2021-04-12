تعرف على مواعيد عمل فروع شركات المحمول والإنترنت خلال شهر رمضان

كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

قبل الإفطار:

• طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً.

• يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً.

بعد الإفطار:

• طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.