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أسعار الذهب العالمي تهبط في أولى جلسات الأسبوع

10:15 ص الإثنين 12 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمي تهبط في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.18% في أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1740.7 دولار، في تمام الساعة 9:45 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية 1743.8 دولارا، بحسب بلومبرج.

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