أسعار الذهب العالمي تهبط في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.18% في أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1740.7 دولار، في تمام الساعة 9:45 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية 1743.8 دولارا، بحسب بلومبرج.