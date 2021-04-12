أسعار الذهب العالمي تهبط في أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.18% في أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1740.7 دولار، في تمام الساعة 9:45 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية 1743.8 دولارا، بحسب بلومبرج.
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