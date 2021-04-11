ارتفاع البلطي وتراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20.5 و22.5 جنيه.
وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.
وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.
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