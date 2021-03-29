المالية: التواصل مع باقي مستوفي شروط مبادرة "إحلال السيارات" اليوم وغدا

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم التواصل مع المواطنين مقدمي طلبات الإحلال والمستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكتروني، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال الوزير إن هذا التواصل يتم من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة لمقدمي الطلبات، وإفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكتروني واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر.

وأَضاف أن التواصل وفقا لأولوية الحجز يأتي نتيجة للإقبال الكبير للاشتراك في المبادرة، وزيادة أعداد المتقدمين، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع باقي مقدمي الطلبات المستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة عن طريق إرسال رسائل نصية برقم الطلب خلال اليوم الاثنين، وعلى أقصى تقدير غدًا الثلاثاء.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضًا إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة لمقدمي الطلبات غير الصحيحة "بيانات شخصية، أو بيانات السيارة غير الصحيحة" للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة اضغط هنا، ومراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومي، ورخصة تسيير المركبة.

وذكرت وزارة المالية، في بيانها، أنه يمكن تلقي كل الاستفسارات من المواطنين من خلال الرقم المختصر للمبادرة (15707)، والصفحة الرسمية للمبادرة على "فيسبوك" على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، مقابل حافز أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لسيارة الملاكي، وبنسبة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة، وبنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه لسيارة الميكروباص.

وقالت إن قيمة الحافز الأخضر تتضمن قيمة مقابل التخريد، وإن وزارة المالية تتولى من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة في المبادرة.