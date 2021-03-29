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قرار من "الصناعة" باستمرار فرض رسم صادر على الأقمشة القطنية والمخلوطة لمدة عام

11:04 ص الإثنين 29 مارس 2021
قرار من "الصناعة" باستمرار فرض رسم صادر على الأقمشة القطنية والمخلوطة لمدة عام

نيفين جامع

القاهرة- مصراوي:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه للطن وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين فإن القرار جاء فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز.

وبموجب القرار يستمر فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.

كما تضمن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحسب البيان.

وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع.

وأشار أن القرار صدر بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، كما يراجع القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.

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