تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 765 جنيهًا وهو نفس مستواه أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 656 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 3.8 دولارا في الأوقية مقارنة بختام تعاملات أمس بنسبة هبوط بلغت 0.22%، ليسجل سعر الأوقية 1730.8 دولار، في الساعة 12:43 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.