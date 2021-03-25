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قطاع الأعمال: بدء تركيب الهيكل الخرساني لأكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة

01:26 م الخميس 25 مارس 2021
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كتبت - شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الخميس، إنه تم البدء في أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي لمصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

وأضافت الوزارة أن تركيب هذا الهيكل يأتي في إطار تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث تتابع وزارة قطاع الأعمال العام عن كثب تطور الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التي تنفذها شركة جاما- الفائزة بالمناقصة- نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدي للاستشارات الهندسية استشاري التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال السابقة شملت تمهيد الأرض للأعمال الإنشائية وإزالة المعوقات من الموقع.

وزارة قطاع الأعمال العام الهيكل الخرساني مصنع غزل المحلة الكبرى

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