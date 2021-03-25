أسعار الذهب العالمي تستقر مع بداية جلسة اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستويات ختام جلسة أمس.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1732.16 دولار، في تمام الساعة 9:21 صباحًا بتوقيت القاهرة.