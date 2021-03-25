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أسعار الذهب العالمي تستقر مع بداية جلسة اليوم الخميس

10:01 ص الخميس 25 مارس 2021
أسعار الذهب العالمي تستقر مع بداية جلسة اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستويات ختام جلسة أمس.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1732.16 دولار، في تمام الساعة 9:21 صباحًا بتوقيت القاهرة.

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