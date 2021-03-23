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تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:01 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة بين 5 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

استقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم عند نفس مستوياتها أمس، بحسب موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.85 جنيه، بتراجع 5 قروش.
البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، بتراجع 40 قرشا.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر البطاطس الكوسة البصل الملوخية البرتقال السكري الرمان

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