أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع
09:45 ص الإثنين 22 مارس 2021
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع بنسبة بلغت 0.77%، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1731.7 دولار، في تمام الساعة 9:25 صباحا بتوقيت القاهرة.
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