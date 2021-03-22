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أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

09:45 ص الإثنين 22 مارس 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع بنسبة بلغت 0.77%، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1731.7 دولار، في تمام الساعة 9:25 صباحا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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