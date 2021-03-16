تراجع طفيف بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام بشكل طفيف إلى نحو جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 765 جنيهًا مقابل 766 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 656 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف إلى نحو 0.44 سنتا في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.03%، ليسجل سعر الأوقية 1731.23دولار، في الساعة 12:24 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.