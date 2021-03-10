"إيلون ماسك" يربح 25 مليار دولار في آخر 24 ساعة بعد قفزة بأسهم تسلا

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وثاني أغني رجل في العالم ربح 25.1 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

ووفقا لبيانات بلومبرج، قفزت ثروة إيلون ماسك بنهاية تعاملات أمس إلى 174 مليار دولار ليعوض خسارته التي حققها الأسبوع الماضي ويصل إلى نفس مستوى ثروته في نهاية فبراير، مسجلا زيادة نحو 4.35 مليار دولار منذ بداية العام، وتقلص الفارق بينه وبين جيف بيزوس أغنى رجل في العالم إلى 6 مليارات دولار فقط.

وجاءت هذه القفزة في ثروة إيلون ماسك بعد الارتفاع الكبير في أسعار أسهم تسلا للسيارات الكهربائية أمس بنسبة 19.64% بالبورصة الأمريكية إلى 673.58 دولار، وذلك مع ارتفاع مؤشر ناسداك المتخصص لشركات التكنولوجيا بنسبة 3.69% بعد موجة تصحيح.

وبحسب موقع ماركت وتش، ارتفع القيمة السوقية لشركة تسلا بعد قفزة أسهمها أمس بنحو 106.1 مليار دولار في أكبر مكاسب يومية للشركة في تاريخها، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 647 مليار دولار.