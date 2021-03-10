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الوكالة الفرنسية للتنمية تجدد تعاقدها مع مؤسسة ساويرس 3 سنوات

02:04 م الأربعاء 10 مارس 2021
الوكالة الفرنسية للتنمية تجدد تعاقدها مع مؤسسة ساويرس 3 سنوات

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

كتبت – نرمين إبراهيم:

جددت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عقد الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لمدة 3 سنوات إضافية، وفقا لبيان من الوكالة اليوم الأربعاء.

وقال البيان، إن تمديد التعاقد، للتفاهم المتبادل والنتائج الموفقة التي تم تحقيقها، خلال مدة التعاقد الأولى.

وتشهد الشراكة الجديدة بين الطرفين توسعاً في نطاق التدخلات التنموية لتشمل مجالات، التعليم، والتمكين الاقتصادي من خلال توفير فرص التدريب والتوظيف للفئات الأكثر تهميشا، وتمويل المشاريع الصغيرة، وتمكين المرأة، وحماية الأطفال بلا مأوى، ودعم مشروعات الرعاية الصحية والبنية التحتية، بحسب البيان.

وتنص الاتفاقية الجديدة، على تمويل المشروعات ذات الأولوية في إطار التعاون مع هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفرنسية والمصرية.

وكانت مذكرة التفاهم الأولي، تم توقيعها، بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة ساويرس، بالعاصمة الفرنسية، باريس، في 20 يونيو 2017، بهدف تقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية ومساعدتهم في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وقال البيان، إن الشراكة أسفرت عن نتائج مؤثرة وفعالة، حيث تم تمويل أربعة مشاريع تنموية ناجحة هدفت إلى اتاحة فرص تدريب للشباب في الأحياء المهمشة في مصر من خلال التعليم الفني والمهني ودعم المشاريع الصغيرة، وتعزيز تكافؤ الفرص للنساء في المناطق المهمشة وتمكينهن اقتصاديا، ودمج وتحسين حياة الأطفال في ظروف الشارع، وذلك بميزانية إجمالية تقدر بنحو 41 مليون جنيه مصري.

مؤسسة ساويرس للتنمية الوكالة الفرنسية للتنمية التمكين الاقتصادي

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