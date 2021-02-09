قفزة في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء



كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد الجرام الواحد 14 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 809 جنيهات مقابل 795 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 925 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب نحو 14.5 دولار في الأوقية بنسبة زيادة بلغت 0.79% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1845.36دولار، في الساعة 12:32 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.