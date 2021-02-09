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أسعار الذهب العالمي تصعد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

10:17 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
أسعار الذهب العالمي تصعد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة بلغت 0.69% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب 1843.39 دولار بزيادة قدرها 12.5 دولارا، في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

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