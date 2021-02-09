أسعار الذهب العالمي تصعد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
10:17 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة بلغت 0.69% وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر أوقية الذهب 1843.39 دولار بزيادة قدرها 12.5 دولارا، في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة.
الخبر التالى:البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
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