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ارتفاع الطماطم والليمون اللبدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:31 ص الأحد 07 فبراير 2021
ارتفاع الطماطم والليمون اللبدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والفلفل الحامي البلدي والفلفل الرومي البلدي والليمون البلدي بين 5 قروش وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.65 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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