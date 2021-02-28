اتحاد الغرف التجارية: هبوط أسعار الأسماك والدواجن في فبراير وصعود اللحوم

كتب- مصطفى عيد:

قال الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له اليوم الأحد، إن أسعار الدواجن والأسماك والحبوب والبقول والخضر الطازجة تراجعت خلال شهر فبراير الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير غرفة عمليات الاتحاد لمراقبة متغيرات الأسواق والذي تلقاه إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من الغرفة، وفقا للبيان.

وقال العربي إن اتحاد الغرف التجارية يرصد كافة المتغيرات في حركة التجارة الداخلية من حيث توافر أو نقص السلع أو حدوث أي تغير في معدلات الأسعار تأثرا بنقص أو وفرة المعروض أو تغير الأسعار في الأسواق العالمية وتوقع المتغيرات التي قد تحدث في الأسواق المحلية نتيجة لذلك.

وأظهر التقرير تراجع أسعار الأسماك بنسب تتراوح من 3 إلى 19% خلال شهر فبراير، حيث انخفض سعر كيلو البلطي سوبر بنسبة 16.2% مسجلا 28.50 جنيه مقابل 34 جنيها في فبراير 2020، كما تراجع سعر كيلو سمك البوري الطازج بنحو 14% مسجلا خلال فبراير الحالي مسجلا 55 جنيها مقابل 64 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجع أيضا سعر كيلو (التونة/ ماكريل المجمد) بنحو 7% مسجلا 33 جنيها مقابل 37.50 جنيه في فبراير 2020، وشهد سعر كيلو"الجمبري قشر وسط مجمد" انخفاضا بنحو 14.1% مسجلا 124.50 جنيه، كما انخفض سعر كيلو"الفيليه قشر بياض" بنحو 3.8% مسجلا 125 جنيها مقابل 130 جنيها.

وحول أسعار الدواجن، أشار التقرير إلى تراجع سعر كيلو الدجاج مزارع البيض (الحي) بنحو 13.5% ليبلغ 27.25 جنيه مقابل 31.50 جنيه في فبراير 2020، كما انخفض سعر كيلو الدجاج المزارع الأحمر (الحي) بنحو 14.9% ليسجل 31.50 جنيه مقارنة بنحو 37 جنيها.

وتراجعت أسعار "صدور الدجاج المخلي " بدون عظم بنحو 15.6% ليسجل سعر الكيلو 62.25 جنيه في فبراير الماضي مقابل 73.75 جنيه في شهر فبراير 2020، وفقا لتقرير اتحاد الغرف التجارية.

وحول مجموعة الحبوب والبقول، أشار التقرير إلى تراجع سعر كيلو الأرز البلدي (سائب/ أبيض/ عريض) خلال شهر فبراير الحالي بنحو 8.6% مسجلا 8 جنيهات مقابل 8.25 جنيه للكيلو في فبراير 2020، كما انخفض سعر كيلو الأرز البلدي (معبأ/ أبيض) بنحو 4.3% مسجلا 11 جنيها مقابل 11.50 جنيه.

وشهدت أسعار الفول تراجعا ملحوظا خلال الشهر الحالي، حيث تراجع سعر كيلو الفول الصحيح البلدي (السائب) بنحو 30.5% مسجلا 22.25 جنيه مقارنة بنحو 32 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الفول الصحيح المستورد (سائب) بنحو 15.5% لتسجل 17.75 جنيه مقابل 21 جنيها، وانخفض سعر الفول"المجروش السائب" بنحو 25.6% ليبلغ 16 جنيها مقابل 21.50 جنيه.

وأوضح التقرير أن أسعار العدس بأنواعه تراجعت خلال فبراير الحالي، حيث انخفض سعر كيلو العدس الأصفر (المعبأ) بنحو 2.7% مسجلا 18 جنيها مقابل 18.50 جنيه، كما تراجع سعر كيلو العدس بجبة (بلدي سائب) بنسبة 4.8% ليسجل 30 جنيها مقابل 31.50 جنيه في فبراير 2020.

وتراجع سعر كيلو الفاصوليا البيضاء الجافة (مستوردة/ سائب) بنحو 9.1% مسجلا 20 جنيها مقابل 22 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الفاصوليا البيضاء الجافة (معبأة) بنحو 1.1% مسجلا 21.75 جنيه مقابل 22 جنيها.

وأوضح أن أسعار كلٍ من كيلو اللوبيا الجافة والقمح المجروش سجلت استقرارا عند مستوى 27.75 جنيه، و9.25 جنيه خلال فبراير الجاري.

وحول أسعار اللحوم، أظهر التقرير ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز (بلدي/ طازج) بنحو 4% مسجلا 130 جنيها مقابل 125 جنيها في فبراير 2020، كما ارتفع سعر كيلو لحم الضأن (بلدي/ طازج) بنحو 12% مسجلا 140 جنيها مقابل 125 جنيها، وزاد سعر كيلو الكبدة والقلوب والكلاوي (بلدي/ طازج) بنحو 3.8% مسجلا 135 جنيها مقابل 130 جنيها.

كما زاد سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي (المجمد) بنحو 14.8% لتسجل 77.50 جنيه في فبراير الجاري مقابل 67.50 جنيه في فبراير 2020، واستقرت أسعار كل من كيلو اللحم الجملي الطازج عند 110 جنيهات، وكيلو اللحم الجاموسي (البلدي/الطازج) عند 100 جنيه، فيما تراجع سعر كيلو اللحم البقري السوداني (الطازج) بنحو 4.8% مسجلا 100 جنيه مقابل 105 جنيهات.

وحول مجموعات الخضار الطازجة، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في سعر كيلو البطاطس بنسبة 47.4% مسجلا في فبراير 2.5 جنيه مقابل 4.75 جنيه في فبراير 2020، كما تراجعت أسعار كيلو الطماطم بنسبة 33.8 % مسجلة 2.65 جنيه مقابل 4 جنيهات.

وشهد سعر كيلو الباذنجان الأبيض العروس انخفاضا بنحو 33.3% مسجلة 5 جنيهات للكيلو مقابل 7.50 جنيه للكيلو، كما انخفض سعر كيلو الكوسة إلى 5.5 جنيه مقابل 5.75 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.3%، وتراجع سعر كيلو البصل (أبيض/ ذهبي) بنحو 7.7% مسجلا 6 جنيهات مقابل 6.5 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو الخيار بنحو 3.33% مسجلا 5 جنيهات خلال فبراير الجاري مقابل 7.5 جنيه في فبراير 2020، كما انخفض سعر كيلو الملوخية الخضراء بنحو 33.3% مسجلا 8 جنيهات مقابل 12 جنيها، وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الرومي تراجعا بنحو 35.3% ليبلغ 5.50 جنيه مقابل 8.5 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بنحو جنيه مسجلا 11 جنيها مقابل 10 جنيهات، كما زاد سعر كيلو السبانخ مسجلا 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات.

فيما تباينت أسعار الفاكهة حيث سجل سعر كيلو التفاح الأصفر المستورد تراجعا بنحو 3.6% خلال فبراير مسجلا 20 جنيها مقابل 20.75 جنيه في فبراير 2020، كما انخفض سعر كيلو الجوافة بنحو 15% مسجلا 8.50 جنيه مقابل 10 جنيهات، وتراجع سعر كيلو الفراولة بنحو 19% ليبلغ 8.50 جنيه مقابل 10.50 جنيه.

فيما ارتفع سعر كيلو الموز البلدي بنحو 11.8% مسجلا 9.50 جنيه مقابل 8.50 جنيه، وزاد سعر كيلو "البرتقال بصرة" بنحو 18.3% مسجلا 6.80 جنيه مقابل 5.75 جنيه، وسجل سعر كيلو البرقوق المستورد ارتفاعا بنحو 59% مسجلا 35 جنيها مقابل 22 جنيها.