أسعار الذهب العالمية تتراجع خلال جلسة اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الذهب العالمية خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.68% مقارنة بمستواها عند إغلاق جلسة أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب 1792.73 دولار في تمام الساعة 9:55 صباحا بتوقيت القاهرة، متراجعا حوالي 12.33 دولار عن ختام تعاملات أمس.

ووفقا للوكالة، سجلت أسعار الذهب بختام جلسة أمس 1805.06 دولار للأوقية.