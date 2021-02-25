أسعار الذهب العالمية تتراجع خلال جلسة اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع أسعار الذهب العالمية خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.68% مقارنة بمستواها عند إغلاق جلسة أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر أوقية الذهب 1792.73 دولار في تمام الساعة 9:55 صباحا بتوقيت القاهرة، متراجعا حوالي 12.33 دولار عن ختام تعاملات أمس.
ووفقا للوكالة، سجلت أسعار الذهب بختام جلسة أمس 1805.06 دولار للأوقية.
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