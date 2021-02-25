أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

أسعار الذهب العالمية تتراجع خلال جلسة اليوم الخميس

10:37 ص الخميس 25 فبراير 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع خلال جلسة اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الذهب العالمية خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.68% مقارنة بمستواها عند إغلاق جلسة أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب 1792.73 دولار في تمام الساعة 9:55 صباحا بتوقيت القاهرة، متراجعا حوالي 12.33 دولار عن ختام تعاملات أمس.

ووفقا للوكالة، سجلت أسعار الذهب بختام جلسة أمس 1805.06 دولار للأوقية.

أسعار الذهب العالمية الذهب أسعار الذهب

الخبر التالى:

ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 180051

    عدد المصابين

  • 139072

    عدد المتعافين

  • 10495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 113047735

    عدد المصابين

  • 88581453

    عدد المتعافين

  • 2505851

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السبت.. قطع المياه عن 4 مناطق كبرى بالقاهرة لمدة 10 ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا