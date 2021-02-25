ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.