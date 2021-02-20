البترول: افتتاح محطة وقود جديدة لاستخدام الغاز الطبيعي بمنطقة الوايلي

كتب-مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة البترول اليوم السبت إن الوزير، طارق الملا، افتتح تطوير محطة الوقود المتكاملة "منار مصر للبترول -غازتك بمنطقة الوايلي".

وذكر البيان أن أعمال التطوير نفذتها شركة غاز مصر، مشيرًا إلى أن هذا جاء ضمن تنفيذ التكليف الرئاسي بمضاعفة عدد محطات ومنافذ تموين الغاز الطبيعي كوقود، وروعي فيه التوزيع الجغرافي والسكاني والانتشار النوعي في المحافظات لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل استهداف زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى استثماراً للوفرة المحققة في الإنتاج والاحتياطي.

وقال الوزير في البيان إنه يصاحب تلك الزيادة تطوير ورفع كفاءة لمحطات التموين بالوقود، لافتاً إلى أن المحطة التي تم افتتاحها اليوم هي إحدى المحطات التاريخية وقد تم تطويرها برؤية مواكبة للمستقبل حيث تقدم بعد التطوير خدمات التموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل والشحن الكهربائي وتموين ناقلات الغاز الطبيعي المضغوط لتغذية المنشآت الصناعية والتجارية.

وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك خلال الافتتاح أن المحطة الجديدة نموذج للتعاون المستمر بين شركتي مصر للبترول وغازتك الممتد منذ عام ١٩٩٧.

وأضاف أن خدمة الغاز الطبيعي كوقود المتوافرة بالمحطة تبلغ طاقتها التشغيلية ٧٥٠ متر مكعب في الساعة بطاقة تموين حوالى ٧٥٠ سيارة بالغاز الطبيعي يومياً وأنها تتميز باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحات في منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان حيث إن كل مكونات الموزع يتم وضعها بغرف التحكم بعيدة عن منطقة الشحن.

وتشتمل المحطة على مركز تحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي بطاقة تحويل حوالي ١٠ سيارات يومياً وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأطقم التحويل التي تناسب مختلف أنواع السيارات الحديثة.

وقال المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، في البيان إن المحطة المتكاملة المقامة على مساحة ٢٥٠٠ متر تقدم خدمات التموين بالوقود السائل وأن سعتها التخزينية حوالي 70 ألف لتر بنزين مختلف الأنواع، كما تقدم خدمة التموين بالغاز الطبيعي كوقود بالإضافة إلى الشحن الكهربائي ومركز خدمة صيانة السيارات، وكذلك تقدم العديد من الخدمات اللازمة لقائدي السيارات والجمهور.

وذكر أن بالمحطة منفذ خدمات بيع الزيوت والمنظفات التي تنتجها مصانع الكيماويات التابعة لمصر للبترول والتي أسهمت بالتكامل مع شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية في توفير جانب كبير من متطلبات السوق المحلى مما أدى إلى إحداث توازن واضح بسوق المنظفات والمطهرات خلال جائحة كورونا.