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فيزيتا تطلق خدمة الصيدلية الإلكترونية رسميًا في محافظتي القاهرة والجيزة

11:29 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
فيزيتا تطلق خدمة الصيدلية الإلكترونية رسميًا في محافظتي القاهرة والجيزة

أمير برسوم الرئيس التنفيذي لشركة فيزيتا

كتبت-ياسمين سليم:

أطلقت شركة فيزيتا للرعاية الصحية الرقمية، اليوم الثلاثاء، خدمة صيدلية فيزيتا الإلكترونية، والتي تتيح لمستخدميها طلب الأدوية من خلال تطبيق فيزيتا.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم إن صيدلية فيزيتا الإلكترونية تمكن العملاء من تحميل روشتة الطبيب إلكترونيًا واختيار شركة التأمين الصحي التابع لها والاختيار بين الدفع نقدًا أو إلكترونيًا وتحديد موعد التوصيل وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وأضافت أن خدمة الصيدلية الإلكترونية ستمكن المرضى من دمج خدمات الصيدلية بخدمة استشارة طبيب عن بُعد والتواصل مع صيادلة مرخصين وممثلي خدمة العملاء على مدار الساعة.

وقال أمير برسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيزيتا، في البيان: "نشهد اليوم الحقبة الذهبية للتكنولوجيا المصرية ونهدف لتعزيز جهود الحكومة المصرية لدفع نهوض الرعاية الصحية، وأن نصبح روادًا في القارة الأفريقية، وذلك ما يتمركز مع إطلاق حل الصيدلية الإلكترونية".

وأطلقت فيزيتا الصيدلية الإلكترونية لأول مرة في أغسطس الماضي، وفقًا للبيان.

وقالت مها ملحم، نائب رئيس صيدلية فيزيتا، في البداية ضممنا الأطباء لمنظومة فيزيتا للرعاية الصحية والآن نعمل المثل مع الصيادلة.

وأضافت أن الصيادلة التابعين للشركة يحصلون على تدريب ممتاز، ونلتزم بأقصى معايير النظافة عن طريق التغليف عالي الجودة وتوصيل الأدوية في 60 دقيقة.

وقال محمد الموجي، مدير الإنتاج التنفيذي في فيزيتا، إن المرضى سيتمكنوا من الحصول على خدمة التوصيل الأدوية للمنازل، بالإضافة إلى أن الشركة ستقدم خاصية التذكير وإعادة التعبئة الأدوية والجرعات لأصحاب الأمراض المزمنة قريبًا.

وقال خالد عاطف المدير العام لفيزيتا مصر، إن 68% من مستخدمي صيدلية فيزيتا من أصحاب الأمراض المزمنة، ونعتقد أن المزيد سيحصلون على قيمة هائلة في هذا الحل الرقمي للرعاية الصحية.

شركة فيزيتا خدمة الصيدلية الإلكترونية الأدوية

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