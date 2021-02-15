تراجع طفيف في معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الرابع من 2020

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع معدل البطالة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة طفيفة ليصل إلى 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثالث من 2020، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وقال الجهاز في بيان إن معدل البطالة انخفض بمقدار 0.1% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع السابق له، وانخفض 0.8% مقارنة بالربع المماثل له في عام 2019.

وأرجع الجهاز هذا الإنخفاض إلى استمرار عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئي التي اتخذته الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان معدل البطالة قفز في الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعود للتراجع في الربع الثالث من العام.

وبلغت قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون) 29.965 مليون فرد خلال الربع الرابع لعام 2020 مقابل 28.171 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 6.4%.

وقال البيان إن قوة العمل بلغت في الحضر 13.161 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.804 مليون فرد.

وبلغ حجم قوة العمل للذكور 24.577 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 5.388 مليون فرد، بحسب البيان.

وقال البيان إن الارتفاع في قوة العمل يرجع إلى زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة استمرار عودة الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى بعد إنهاء قرار الحظر الجزئي الذي اتخذته الدولة للحد من جائحة كورونا.

وسجل عدد المتعطلين 2.166 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالي قوة العمل ( موزعين بين 1.262 مليون ذكور، و904 آلاف إناث) مقابل 2.061 مليون متعطل في الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع قدره 105 آلاف متعطل بنسبة 5.1%، وبانخفاض قدره 163 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7%.

وارتفعت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 82%، بينما كانت 78.9% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين.

وقال البيان إن نسبة المتعطلين بلغت 36.3% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 39.2% بالربع السابق، و39.9% في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت نسبة المتعطلين 45.7% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 39.7% بالربع السابق، و47% من الربع المماثل من العام السابق.

وكان نشاط تجارة الجملة والتجزئة أكثر النشاطات التي اجتذبت مشتغلين في الربع الرابع من العام بنحو 634 ألف مشتغل، بينما كان أعلى الأنشطة التي فقدت عمالة كان نشاط الإدارة العامة والدفاع بمقدار 95 ألف مشتغل.

واجتذب نشاط الزراعة وصيد الأسماك 382 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، فيما فقدت نشاط الخدمات الأخرى 34 ألف مشتغل.

وقال البيان إن نشاط التشييد والبناء اجتذب 317 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وفقد في المقابل نشاط الوساطة المالية والتأمين بمقدار 22 ألف مشتغل.

واجتذب نشاط الصحة 124 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وفي المقابل فقد نشاط المعلومات والاتصالات 20 ألف مشتغل، فيما اجتذب نشاط التعليم 113 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وفي المقابل فقد نشاط العقارات 13 ألف مشتغل.