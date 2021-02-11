أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.05%، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر أوقية الذهب 1843.74 دولار في تمام الساعة 10:06 صباحا بتوقيت القاهرة، بزيادة قدرها حوالي 0.94 دولار مقارنة بختام تعاملات أمس.
وكانت أسعار الذهب سجلت بختام جلسة أمس الأربعاء 1842.80دولارا للأوقية.
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