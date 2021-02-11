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أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:26 ص الخميس 11 فبراير 2021
أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.05%، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب 1843.74 دولار في تمام الساعة 10:06 صباحا بتوقيت القاهرة، بزيادة قدرها حوالي 0.94 دولار مقارنة بختام تعاملات أمس.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام جلسة أمس الأربعاء 1842.80دولارا للأوقية.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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