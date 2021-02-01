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250 مليون جنيه من الرقابة المالية لتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين

10:37 ص الإثنين 01 فبراير 2021
250 مليون جنيه من الرقابة المالية لتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين

الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في أول اجتماعاته لعام 2021 برئاسة محمد عمران رئيس الهيئة، دعم جهود الدولة المصرية في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لغير القادرين بمبلغ 250 مليون جنيه- من فوائض الهيئة- في الحساب المخصص لمواجهة الكوارث لصندوق "تحيا مصر".

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتي إيمانا بضرورة تكاتف كافة مؤسسات وأجهزة الدولة في ظل الأوضاع الراهنة ومساندتها على القيام بأعبائها المتزايدة.

وأضافت أن تلك الخطوة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بتوجيه صندوق "تحيا مصر" لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة من الحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

وحث مجلس إدارة الهيئة كافة الجهات والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على المشاركة في مساندة جهود الدولة لتوفير لقاح كورونا، وأن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها في سبيل حشد جميع الجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة، وفقا للبيان.

وذكرت الهيئة أنه سبق لها في مارس 2020 المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من آثار فيروس كورونا، ليصل إجمالي مساهمة الهيئة في دعم جهود الدولة منذ بدء جائحة كورونا إلى 500 مليون جنيه.

الهيئة العامة للرقابة المالية لقاح كورونا فيروس كورونا محمد عمران

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