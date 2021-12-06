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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:08 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 11389 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.64%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.73%، إلى مستوى 11401 نقطة.

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