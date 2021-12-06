تراجع الملوخية والفلفل الرومي.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الملوخية والفلفل الرومي البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، عند مستويات أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.