ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الأربعاء مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء مع منتصف التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية في سابق لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب انخفض 5 جنيهات للجرام الواحد في بداية تعاملات اليوم.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب موسم الكريسماس.

ويضع تجار الذهب آملهم على موسم الكريسماس في تنشيط حركة البيع بالسوق الفترة المقبلة، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 523 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 672 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 784 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 896 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6272 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث سجل نحو 1791 دولارا للأوقية، بارتفاع نسبته 0.11%، في الساعة 12:52 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق تداول ضيق اليوم الأربعاء مع توجه المستثمرين إلى إجازات نهاية العام.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب