ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.07% إلى مستوى 11490 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.15%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنحو 0.72% إلى مستوى 11482 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.