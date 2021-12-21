ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.07% إلى مستوى 11490 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.15%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنحو 0.72% إلى مستوى 11482 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
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