سعر الذهب اليوم الخميس يتراجع 5 جنيهات في مصر



كتبت- شيرين صلاح:

سجل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، تراجعًا بنحو 5 جنيهات للجرام، على مدار تعاملات اليوم، مقارنة بافتتاح التعاملات الصباحية، مع تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وكان الذهب تراجع في التعاملات الصباحية جنيهًا واحدًا، ثم استمر في الهبوط بحلول منتصف التعاملات لينخفض 4 جنيهات إضافية، ليصل سعر الجرام حتى الساعة الخامسة عصرًا اليوم إلى 780 جنيهًا مقابل 785 جنيهاً.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبًا بين صعود وهبوط منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، فيما قال نجيب، إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 520 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر عيار 18 عند 669 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 780 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر عيار 24 إلى نحو 891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6240 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1777 دولارا للأوقية، بتراجع 0.52%، في الساعة 4:15 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع رهان المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقلص مشترياته من السندات بشكل تدريجي بشكل أسرع لمواجهة ارتفاع التضخم على الرغم من مخاوف الانتعاش الاقتصادي وسط البديل الجديد لفيروس كورونا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي بحاجة إلى أن يكون مستعدًا للرد على احتمال عدم انحسار التضخم في النصف الثاني من عام 2022، بحسب رويترز.

وأضاف باول لرويترز، أن الاحتياطي الفيدرالي سينظر في تقليص مشترياته من السندات بشكل أسرع في اجتماعه القادم الذي يستمر يومين والمقرر أن يبدأ في 14 ديسمبر.

وذكرت الوكالة، أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، على الرغم من أن انخفاض التحفيز ورفع أسعار الفائدة يدفعان بعائدات السندات الحكومية إلى الأعلى، مما يعني أن الاحتفاظ بالسبائك ليس لديه فائدة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب