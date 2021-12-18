انخفاض البلطي والكابوريا والمكرونة السويسي.. أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، اليوم السبت، تراجع سعر البلطي والكابوريا والمكرونة السويسي، بينما استقر الجمبري والبوري.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها، بانخفاض جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 30 و55 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبقي سعر كيلو الجمبري ثابتا بين 90 و160 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.