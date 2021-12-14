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وزيرة الصناعة: مراجعة نسبة المكون المحلي في قانون تفضيل المنتج المحلي

03:50 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
وزيرة الصناعة: مراجعة نسبة المكون المحلي في قانون تفضيل المنتج المحلي

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كتبت- منال المصري:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قانون تفضيل المنتج المحلي يركز على إعطاء أفضلية للمنتج المحلي، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة نسبة 40% للمكون المحلي لزيادتها.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بمؤتمر "قمة مصر الاقتصادية 2021" اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وبحسب جامع، يتركز المحور الأبرز لبرنامج دعم الصادرات على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% إضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من أجل التغلب على صعوبات التصدير، فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية.

وأكدت أنه سيتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وأيضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي.

نيفين جامع قمة مصر الاقتصادية 2021 المنتجات المصرية وزارة التجارة والصناعة

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