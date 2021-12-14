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تراجع سعر السمك البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

09:59 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
تراجع سعر السمك البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما هبط سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وصعد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور سوق الجملة

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