سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع خلال التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس أملا في تحرك مبيعات المحلات.

وتصنع محلات الذهب مشغولات ذات أوزان خفيفة تتراوح بين 3 و4 جرامات مع اقتراب الكريسماس، مثل الخواتم والسلاسل والانسيلات، لجذب الزبائن لشراء الذهب كهدايا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 523 جنيها.

وصعد سعر الذهب عيار 18 حوالي 673 جنيها.

وزاد سعر الذهب عيار 21 نحو 785 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 897 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

زاد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى حوالي 1783 دولارا للأوقية، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.05%، في الساعة 4:13 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب وكالة رويترز، صعد سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الاثنين، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مما رفع من جاذبية مكانته الآمنة، بينما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة مدى السرعة التي يعتزم بها البنك المركزي الأمريكي إلغاء برنامج شراء السندات.