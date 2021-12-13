شعبة مواد البناء: 400 جنيه تراجعا بسعر طن الحديد في المصانع الاستثمارية

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد بالمصانع الاستثمارية شهدت تراجعا تدريجيا منذ بداية الشهر الجاري بمجموع 400 جنيه للطن، بينما أبقت باقي مصانع الحديد على الأسعار عند نفس مستوياتها منذ بداية ديسمبر دون تغيير.

وذكر الزيني أن قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت دفع مصانع الحديد الاستثمارية إلى خفض سعر الطن لديها.

وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة، بحسب قرار صدر في منتصف نوفمبر الماضي، العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

ووفقا لقول الزيني، يتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا في مصر بين 13800 جنيه و15 ألف جنيه، بينما يتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك بين 14200 و15200 جنيه للطن.

وأوضح الزيني أن سوق الحديد يعاني من الركود في حركتي البيع والشراء منذ عدة أشهر.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.